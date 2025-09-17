Ричмонд
В Госдуме прокомментировали погашение Грузией долга перед России

Грузия смогла рассчитаться с внешним долгом перед Россией, Арменией и Азербайджаном благодаря грамотной экономической политике. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Он рассказал, что внешние заимствования являются стандартной практикой для государств для сбалансирования внутреннего консолидированного бюджета.

«То что Грузия погасила внешний долг, говорит о том, что сегодня правительство Грузии выбрало правильный путь на укрепление суверенитета своей экономики и это дало результаты», — отметил Водолацкий.

Он добавил, что погашение долга стало возможным благодаря активному развитию национальной экономики.

Ранее сообщалось, что Грузия погасила многолетние долговые обязательства перед тремя странами: Россией, Арменией и Азербайджаном.

Подтверждением этому служат обновленные отчеты, где в графе задолженности перед Россией (ранее — 3,997 млн долларов) теперь стоит прочерк. В 2005 году задолженность Грузии перед Российской Федерацией составляла 158 млн долларов. К 2013 году сумма обязательств сократилась до 100 млн долларов, а к 2018 году уменьшилась до 61,4 млн.