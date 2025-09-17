В Госдуме прокомментировали погашение Грузией долга перед России

Подтверждением этому служат обновленные отчеты, где в графе задолженности перед Россией (ранее — 3,997 млн долларов) теперь стоит прочерк. В 2005 году задолженность Грузии перед Российской Федерацией составляла 158 млн долларов. К 2013 году сумма обязательств сократилась до 100 млн долларов, а к 2018 году уменьшилась до 61,4 млн.