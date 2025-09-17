Ричмонд
Ордены, медали и премию вручил Токаев участникам форума в Астане

В ходе заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий президент Касым-Жомарт Токаев вручил ряду участников форума госнаграды, Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог, почетную медаль съезда и отличительные знаки Послов доброй воли, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом 17 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК.

Так, ордена «Достық» ІІ степени удостоены:

  • председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу;
  • президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.

Медалью «Шапағат» награжден:

  • президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.

Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена:

  • заместителю генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.

Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены:

  • верховный муфтий Арабской Республики Египет Назир Мухаммед Аяд;
  • председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин;
  • председатель Совета Улемов Республики Таджикистан Саидмукаррам Абдукодирзода;
  • префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джордж Джейкоб Кувакад;
  • митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко);
  • главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер;
  • главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф;
  • генеральный секретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн;
  • президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари;
  • генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик;
  • генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев;
  • исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси;
  • исполнительный вице-председатель, главного исполнительного директора Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин;
  • директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад;
  • представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.

Отличительными знаками Послов доброй воли отмечены:

  • генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак;
  • генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри;
  • генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер;
  • уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев.

