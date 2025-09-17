Ордены, медали и премию вручил Токаев участникам форума в Астане

Об этом 17 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК.
Так, ордена «Достық» ІІ степени удостоены:
- председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу;
- президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.
Медалью «Шапағат» награжден:
- президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.
Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена:
- заместителю генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.
Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены:
- верховный муфтий Арабской Республики Египет Назир Мухаммед Аяд;
- председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин;
- председатель Совета Улемов Республики Таджикистан Саидмукаррам Абдукодирзода;
- префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джордж Джейкоб Кувакад;
- митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко);
- главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер;
- главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф;
- генеральный секретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн;
- президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари;
- генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик;
- генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев;
- исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси;
- исполнительный вице-председатель, главного исполнительного директора Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин;
- директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад;
- представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.
Отличительными знаками Послов доброй воли отмечены:
- генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак;
- генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри;
- генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер;
- уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше