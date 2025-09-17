Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах

«Мы потребовали от полиции открыто заявить об этом, но полиция молчит и это вызывает у нас серьезные подозрения. Более того, начиная со вчерашнего вечера один провластный телеканал и один из министров ПДС распространяют грубую фальшивку, пытаясь связать нашу партию с суммами денег, обнаруженными в ходе обысков, которые также не имеют к нам абсолютно никакого отношения. Всё это указывает на попытку подготовить почву для незаконного решения ЦИК», — пояснила Влах.