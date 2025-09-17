Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров

«Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, превратить войну (экс-президента США Джо) Байдена в войну Трампа», — сказал министр.
В среду Лавров выступает в рамках «посольского круглого стала» о ситуации на Украине.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше