Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, превратить войну (экс-президента США Джо) Байдена в войну Трампа», — сказал министр.

В среду Лавров выступает в рамках «посольского круглого стала» о ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше