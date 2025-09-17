Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — сообщается на сайте Кремля.

Должность председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 22 июля Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию с 2024 года. Для отбора был объявлен конкурс. Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, так как имеет звание «Заслуженный юрист».

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября рассмотрела его кандидатуру, после чего рекомендовала назначить Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше