Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда

Должность председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 22 июля Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию с 2024 года. Для отбора был объявлен конкурс. Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, так как имеет звание «Заслуженный юрист».