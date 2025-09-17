Кампания Слюсаря обошлась «Единой России» в 62 млн рублей

«На консультационные услуги потрачено 24 млн руб., на публичные массовые мероприятия — 5,6 тыс. руб. Сбор подписей депутатов и оплата труда сборщиков обошлись в 583 тыс. руб.», — уточняется в отчетной документации.
Другие претенденты на губернаторский пост располагали меньшими бюджетами. Юрий Климченко от партии «Пенсионеры России» — 5,5 млн руб., Сергей Косинов от «Справедливой России — За правду» — 1,4 млн руб., Евгений Бессонов от КПРФ — 1 млн руб., Денис Фраш от ЛДПР — 500 тыс. руб.
Выборы губернатора Ростовской области прошли одновременно с избранием депутатов муниципалитетов региона.