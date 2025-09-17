Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей

Решение коснулось бесплатного санаторно-курортного лечения для родственников депутатов, а также медицинского обслуживания и зубного протезирования для самих народных избранников.

На заседании Самарской губернской думы парламентарии поддержали инициативу об отмене ряда социальных льгот для себя и членов своих семей.

Автором законопроекта выступила депутат от КПРФ Наталья Боброва. Она подчеркнула, что отказ от дополнительных расходов позволит сэкономить бюджетные средства в условиях проведения СВО.

Боброва также добавила, что часть предусмотренных льгот фактически не работает. В качестве примера она привела собственный опыт: после установки зубных протезов ей пришлось обращаться в суд, так как власти региона отказались компенсировать стоимость лечения, пишет Самара-МК.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше