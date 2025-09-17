Шор прокомментировал обыски в помещениях оппозиционных молдавских каналов

«Обыски в редакциях телеканалов “Первый в Молдове” и “Канал5” — это бандитский произвол режима PAS. Власти уже не стараются придумывать предлоги для своих налетов. Эта шайка может ворваться куда угодно и что угодно забрать, угрожая и шантажируя. Так они пытаются заткнуть рот независимым СМИ, чтобы к выборам оставить только своих карманных прилипал», — сказал Шор.