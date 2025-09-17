Шор прокомментировал обыски в помещениях оппозиционных молдавских каналов

Во вторник редакции телеканалов «Первый канал в Молдове» и Canal5 сообщили, что сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии провели обыски в их помещениях и изъяли аппаратуру под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. По сообщению редакции телеканала, изъятое оборудование обещано вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что целью действий властей является блокировка работы оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов.
«Обыски в редакциях телеканалов “Первый в Молдове” и “Канал5” — это бандитский произвол режима PAS. Власти уже не стараются придумывать предлоги для своих налетов. Эта шайка может ворваться куда угодно и что угодно забрать, угрожая и шантажируя. Так они пытаются заткнуть рот независимым СМИ, чтобы к выборам оставить только своих карманных прилипал», — сказал Шор.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.