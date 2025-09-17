В Омске готовятся изменить систему выбора мэра города

Горсовет Омска готовится принять важное решение о новом порядке избрания главы города. Проект уже получил одобрение профильного комитета по местному самоуправлению.
По мнению председателя комитета Юрия Козловского, такой подход поможет эффективнее развивать город благодаря тесному взаимодействию губернатора и главы города. Изменения связаны с новым федеральным законом, который вступил в силу 19 июня 2025 года. Согласно документу, мэры административных центров регионов должны назначаться по представлению главы субъекта федерации.
Напомним, что сейчас пост мэра Омска занимает Сергей Шелест. Он был избран городским советом в январе 2022 года на пятилетний срок по результатам конкурсного отбора.