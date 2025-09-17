В Омске готовятся изменить систему выбора мэра города

По мнению председателя комитета Юрия Козловского, такой подход поможет эффективнее развивать город благодаря тесному взаимодействию губернатора и главы города. Изменения связаны с новым федеральным законом, который вступил в силу 19 июня 2025 года. Согласно документу, мэры административных центров регионов должны назначаться по представлению главы субъекта федерации.