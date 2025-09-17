Общественный штаб оценил выборы губернатора Прикамья как прозрачные и законные

В Пермском крае подвели итоги общественного наблюдения за выборами губернатора, прошедшими с 12 по 14 сентября 2025 года. Мониторинг избирательного процесса организовал Общественный штаб. В его задачи входило сопровождение всех этапов голосования, оценка их законности и организация работы наблюдателей.
По данным штаба, в регионе на избирательных участках работали около 6600 наблюдателей. Из них порядка 5200 были направлены Общественной палатой края, остальные — партиями и кандидатами. Наблюдатели присутствовали как на участках, так и при голосовании на дому. Их данные поступали в Центр общественного наблюдения, где круглосуточно велась видеотрансляция и работала горячая линия. Всего поступило 90 звонков, все — с вопросами справочного характера.
Во время голосования также работала мобильная группа наблюдателей. В Центре наблюдения проходили встречи с кандидатами, журналистами, представителями партий и экспертами. По словам председателя краевой избирательной комиссии Игоря Вагина, в избиркомы поступило 4 обращения, ни одно из них не касалось работы комиссий, нарушений подтверждено не было. Жалоб на проведение голосования в официальные органы не поступало.
В штабе отметили, что атмосфера на участках была спокойной, многие избиратели приходили семьями. Все ключевые процедуры — от регистрации кандидатов до подсчёта голосов — проходили открыто и прозрачно. Большинство участников процесса, включая наблюдателей, экспертов и кандидатов, дали положительную оценку дистанционному электронному голосованию. Заявки на онлайн-голосование подали почти 175 тысяч человек. Проект «ИнформУИК» также получил высокую оценку — благодаря ему явка составила 49,03%, что стало рекордным показателем для выборов губернатора в регионе.
По итогам голосования действующий губернатор Дмитрий Махонин получил поддержку 70,94% избирателей. Это более 685 тысяч голосов, что на 145 тысяч больше, чем на прошлых выборах.
Прошедшее голосование положительно оценили и федеральные эксперты. Так, политолог Евгений Минченко назвал результат убедительным и отметил, что Махонин стал первым главой региона, переизбранным на второй срок.
Алена Булгакова, руководитель общественного движения «Корпус “За чистые выборы”» и представитель Общественной палаты РФ, подчеркнула значимость участия общественности на всех этапах выборов, включая выдвижение и регистрацию кандидатов. По ее словам, это повысило прозрачность процедур и уровень доверия к выборам.