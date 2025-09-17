Общественный штаб оценил выборы губернатора Прикамья как прозрачные и законные

По данным штаба, в регионе на избирательных участках работали около 6600 наблюдателей. Из них порядка 5200 были направлены Общественной палатой края, остальные — партиями и кандидатами. Наблюдатели присутствовали как на участках, так и при голосовании на дому. Их данные поступали в Центр общественного наблюдения, где круглосуточно велась видеотрансляция и работала горячая линия. Всего поступило 90 звонков, все — с вопросами справочного характера.