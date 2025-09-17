Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Крымчане и жители воссоединившихся с Россией новых регионов РФ никогда не примут нынешнюю киевскую власть, и Америка отдает себе в этом отчет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Американцы понимают, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии никогда не будут жить под гнетом нынешних киевских властей», — подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше