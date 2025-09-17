ERR: власти Эстонии продадут автомобили, оставленные у границы с Россией

«Если владелец транспортного средства не заберет автомобиль в течение 30 дней, мы получим уведомление от контрагента, и направим владельцу транспортного средства предупреждение о том, что начнем продавать арестованное транспортное средство», — цитирует «Ура.ру» сообщение портала ERR.
Для перевозки брошенных автомобилей транспортный департамент подписал соглашение с компанией Svenai. Подрядчик будет отвечать за перемещение машин на платную стоянку, находящуюся в 44 км от границы с Россией.
В случае отсутствия реакции владельца на повторное уведомление автомобиль продадут на аукционе. После компенсации всех издержек остаток средств перечислят в бюджет Эстонии. Напомним, что в 2023 году все приграничные с Россией страны ЕС ввели запрет на въезд машин с российскими номерами.