MercoPress: Колумбия приостановила закупки оружия у США

Армии лучше покупать оружие или производить его за счет собственных ресурсов, потому что в противном случае получится армия, не обладающая суверенитетом.
Такое решение Петро принял после того, как администрация Дональда Трампа исключила Колумбию из списка стран, борющихся с незаконным оборотом наркотиков. Этот шаг был встречен резкой критикой в Колумбии, сообщает MercoPress.
Он пообещал, что вооруженные силы Колумбии больше не будут зависеть от оружия США: «Больше никаких подачек. Я не собираюсь становиться на колени… Мы не сипаи».
По данным MercoPress, с 2000 по 2018 год США выделили Колумбии более 10 млрд долларов на военные и социальные цели, а также на уничтожение наркотикосодержащих культур. Хотя администрация Трампа решила «освободить» Колумбию от наиболее жестких санкций, действия Вашингтона стали серьезным ударом по давнему военному союзу между двумя странами, отмечает агентство.
Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти подтвердил, что страна больше не будет закупать оружие у США и напомнил о недавнем приобретении парка истребителей у Швеции. Он также сказал, что решение США является «политическим вопросом, направленным против Петро», который конфликтовал с Белым домом еще до своего прихода к власти.
Как считает MercoPress, Колумбия столкнется с трудностями при поиске новых поставщиков вооружения, учитывая прошлогоднее решение Петро прекратить закупки у Израиля.