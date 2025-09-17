MercoPress: Колумбия приостановила закупки оружия у США

Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти подтвердил, что страна больше не будет закупать оружие у США и напомнил о недавнем приобретении парка истребителей у Швеции. Он также сказал, что решение США является «политическим вопросом, направленным против Петро», который конфликтовал с Белым домом еще до своего прихода к власти.