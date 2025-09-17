Ричмонд
Лукашенко сказал, когда улучшатся отношения Беларуси с Польшей и Прибалтикой

Александр Лукашенко сказал, когда улучшатся отношения Беларуси с Польшей и Прибалтикой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда улучшатся отношения республики с Польшей и прибалтийскими странами. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в среду, 17 сентября 2025 года, на встрече, посвященной Дню народного единства, участие в которой принимает идеологический актив, экспертное сообщество.

Говоря о том, когда возможно улучшение межгосударственных отношений Беларуси с соседними Польшей и странами Балтии, Лукашенко сказал так:

— Я всегда старался сделать все для того, чтобы у нас были хорошие отношения. Я всегда к этому стремился. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому, — приводит слова белорусского президента БелТА.

Лукашенко добавил, что польская сторона не так давно нашла повод для закрытия белорусско-польской границы — учения «Запад-2025». Несмотря на то, что они были перенесены вглубь Беларуси, Польша приняла решение о закрытии границы. Александр Лукашенко добавил, что его главная задача заключается в том, чтобы не допустить эскалации.

Ранее мы писали о том, в Минобразования высказались о письме, где говорится о создании в вузах Беларуси добровольческих отрядов (читать далее вот тут).

