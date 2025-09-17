В Кремле оценили перспективы реформы СБ ООН

«Мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования СБ ООН и адаптации СБ к новым реалиям нового времени. Но для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиции стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположны, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно», — заявил Песков.
На вопрос журналиста о предложении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу отхождения от реалий 1945 года Песков ответил, что правительство РФ не считает его формулировку пересмотром итогов Второй мировой войны.
17 сентября Гутерриш призвал реформировать СБ ООН, убирая реалии 1945 года. Он подчеркнул, что рассмотрит предложения Франции и Великобритании ограничить право вето в случаях, когда происходят массовые нарушения прав человека.
30 августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай поддерживают реформы СБ ООН. Он отметил, что страны выступают за придание Совбезу ООН более демократического характера.