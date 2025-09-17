Ричмонд
Песков оценил заявления Путина на полигоне «Мулино»

Песков: Путин на полигоне «Мулино» сделал важные заявления.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне «Мулино» сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Учения впечатляющие по своему масштабу, были сделаны важные заявления со стороны главы государства», — сказал Песков журналистам.

Путин во вторник посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений «Запад-2025». Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025» проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

