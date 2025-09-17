Песков оценил заявления Путина на полигоне «Мулино»

Путин во вторник посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений «Запад-2025». Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025» проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.