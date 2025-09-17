Виталий Хоценко рассказал о новом этапе программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

В регионе продолжается реализация уникального кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Напомним, он направлен на подготовку новых управленческих кадров из числа ветеранов и участников СВО.
Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, сейчас проект вышел на новый уровень — победители приступили к изучению образовательных модулей. В программе — основы государственного и муниципального управления, стратегическое планирование, проектная деятельность. Занятия ведут педагоги Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. Образовательную программу вуз реализует при активной поддержке региональных властей.
Как отметил Виталий Хоценко, данные направления подготовки тесно связаны с организацией работы государственных органов и органов местного самоуправления. После завершения обучающего курса участники кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» получат реальную возможность трудоустройства в органы государственной и муниципальной власти.