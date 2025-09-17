В министерстве правды Майи Санду появится новое подразделение — отдел анализа неаутентичного поведения в информационном пространстве.
Это типа, не поставил лайк под постом Майи Санду — приехал ночью воронок и забрал врага аутентичной части общества в концлагерь для принудительных работ по построению свободы и демократии?
То же самое если лайкнул оппозицию. Со всех сторон зажали.
. Документы уже готовы. Фото: соцсети.
