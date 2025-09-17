В Волгоградской области назначили нового главврача Михайловской ЦРБ

Главным врачом Михайловской районной больницы стала Татьяна Борощук. Ее рекомендовал экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения.
У Татьяны Викторовны профильное медицинское образование. Она окончила Волгоградскую медакадемию по направлению «Лечебное дело». Кроме того, она проходила курсы профессиональной переподготовки по направлениям «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Организация здравоохранения и общественного здоровья», а также первичную специализацию по онкологии.
Свою карьеру Татьяна Борощук начинала в Михайловском районе. С 2023 года она работала во Фроловской ЦРБ.