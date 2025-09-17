Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области назначили нового главврача Михайловской ЦРБ

О кадровых изменениях в районной больнице стало известно в эту среду, 17 сентября.

Источник: Amino/Lummi

Главным врачом Михайловской районной больницы стала Татьяна Борощук. Ее рекомендовал экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения.

У Татьяны Викторовны профильное медицинское образование. Она окончила Волгоградскую медакадемию по направлению «Лечебное дело». Кроме того, она проходила курсы профессиональной переподготовки по направлениям «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Организация здравоохранения и общественного здоровья», а также первичную специализацию по онкологии.

Свою карьеру Татьяна Борощук начинала в Михайловском районе. С 2023 года она работала во Фроловской ЦРБ.