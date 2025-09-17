Рябков заявил о саботаже договоренностей России и США по Украине

По его словам, после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске возник «мощный импульс» для продвижения к миру. Однако уже месяц «сторонники продолжения войны до последнего украинца» ежедневно занимаются «целенаправленным, скоординированным саботажем». Он считает, что «суть линии» по противодействию усилиям России и США формируется в Европе.
«Все это негативным образом влияет на умонастроения в Киеве», — добавил господин Рябков (цитата по ТАСС).
