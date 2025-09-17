Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 сентября: главное

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025» были впечатляющими по своему масштабу.
Вчера, вы знаете, он [Путин] летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений.
Владимир Путин весьма положительно оценил ход и результаты российско-белорусских учений.
Герасимов не присутствовал с Путиным на полигоне Мулино на учениях «Запад-2025», он занят общей координацией ходом СВО.
Президент России уже надевал военную форму, в которой во вторник посещал военные учения в Нижегородской области, она не новая.
В ней Путин уже появлялся. Путин раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции, появлялся там в такой же военной форме.
Слова Гутерриша о необходимости реформы СБ ООН не выглядят как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР.
Чтобы реформировать СБ ООН, нужно прийти к консенсусу, который невозможен из-за противоположных позиций стран-членов Совбеза.
Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно.
Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе между администрациями президентов.
Понимания о сроках следующего разговора или встречи Путина и Трампа пока нет.
В обменах военнопленными между РФ и Украиной сейчас пауза, но они могут быть продолжены.
ЕС продолжает враждебную линию в отношении РФ, ошибочно полагая, что санкции могут повлиять на политику Москвы.
И последние три года это красноречиво продемонстрировали, собственно, 18 предыдущих пакетов. Ну, не нам судить, другим судить, насколько они были эффективны.
Владимир Путин в ближайшее время внесет в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.
Кремль не стал комментировать слова Юлии Навальной (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о причинах смерти ее мужа.
Мне ничего не известно об этих ее заявлениях. Здесь я ничего не могу сказать.
Владимир Путин так или иначе увидит трансляцию «Интервидения», но не планирует приезжать очно.
В среду во второй половине дня глава государства проведет международный телефонный разговор.