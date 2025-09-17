Минздрав Красноярского края укомплектовали еще одним замом министра

Первый заместитель губернатора края — председатель правительства края Сергей Верещагин назначил на должность заместителя министра здравоохранения Алексея Коноваленко. Контракт у него будет срочным, на 3 года. Распоряжение уже вступило в силу.
Таким образом, в ведомстве, которое отвечает за здравоохранение Красноярского края, сейчас есть четыре заместителя министра из пяти, положенных по штату, но нет самого министра.
Алексей Коноваленко уроженец Красноярского края.. Раньше он занимал пост замдиректора территориального Фонда обязательного медицинского страхования.