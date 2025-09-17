США примут участие в строительстве в Молдове новой ЛЭП

Он сообщил, что протяженность новой ЛЭП составит 190 км, и она напрямую соединит Молдову с Румынией и европейской сетью. Правительство США намерено вложить в ее строительство 130 миллионов долларов.
По словам Речана, новая ЛЭП «устранит энергетический шантаж и гарантирует электроснабжение нашей страны».
В посольстве США в Молдове также подтвердили намерение американского правительства вложиться в новую ЛЭП. Как заявили в дипведомстве, это предоставит возможности для американских компаний, укрепит электрическую сеть Молдовы и повысит ее энергетическую безопасность.
«Посредством целевой поддержки нашей инициативы стоимостью 130 миллионов долларов, правительство США стремится сохранить свое региональное лидерство в таких критически важных отраслях, как газ, ядерная энергетика и технологии оптимизации сетей», — подчеркнули в посольстве.
Отметим, что в Молдове уже строится масштабная ЛЭП, которую также финансируют зарубежные структуры. Работы по прокладке линии Вулканешты — Кишинев, ранее несколько лет существовавшей только на бумаге, фактически начались в апреле 2024 года и являются частью проекта развития энергосистемы, финансируемого Группой Всемирного банка. Его стоимость составляет 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов евро уйдут на строительство линии. С практической точки зрения проект предусматривает строительство 158 километров линии энергопередачи мощностью 400 кВт на 511 опорах.
Ранее в правительстве Молдовы заявили о намерении завершить строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев до конца 2025 года.