США примут участие в строительстве в Молдове новой ЛЭП

Отметим, что в Молдове уже строится масштабная ЛЭП, которую также финансируют зарубежные структуры. Работы по прокладке линии Вулканешты — Кишинев, ранее несколько лет существовавшей только на бумаге, фактически начались в апреле 2024 года и являются частью проекта развития энергосистемы, финансируемого Группой Всемирного банка. Его стоимость составляет 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов евро уйдут на строительство линии. С практической точки зрения проект предусматривает строительство 158 километров линии энергопередачи мощностью 400 кВт на 511 опорах.