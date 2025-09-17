Губернатор наградил орденом многодетную семью протоиерея из Златоуста

Отдельно глава региона поздравил многодетную семью Фоменко из Златоуста, вручив ей орден «Родительская слава». Глава семейства Андрей Фоменко служит секретарём Златоустовской епархии и настоятелем четырёх храмов. А его жена Наталья работает регентов в храме Святителя Иоанна Златоуста и заведует созданным ею же хором.