Губернатор наградил орденом многодетную семью протоиерея из Златоуста

Отдельно глава региона поздравил многодетную семью Фоменко из Златоуста, вручив ей орден «Родительская слава». Глава семейства Андрей Фоменко служит секретарём Златоустовской епархии и настоятелем четырёх храмов. А его жена Наталья работает регентов в храме Святителя Иоанна Златоуста и заведует созданным ею же хором.
«Именно такие многодетные семьи, где чтят традиции и передают их из поколения в поколение, являются основой духовной силы России. В таких семьях, как семья Фоменко, растёт будущее нашей страны — ответственное, патриотичное и духовно богатое», — подчеркнул Алексей Текслер.
Глава региона поблагодарил всех награждённых за труд, преданность делу и верность призванию.