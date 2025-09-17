Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор наградил орденом многодетную семью протоиерея из Златоуста

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 17 сентября, вручил государственные и региональные награды южноуральцам за труд и преданность своему делу. Среди награждённых оказались работники промышленных предприятий, медики, педагоги, волонтеры и многодетные семьи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Правительство Челябинской области

Отдельно глава региона поздравил многодетную семью Фоменко из Златоуста, вручив ей орден «Родительская слава». Глава семейства Андрей Фоменко служит секретарём Златоустовской епархии и настоятелем четырёх храмов. А его жена Наталья работает регентов в храме Святителя Иоанна Златоуста и заведует созданным ею же хором.

«Именно такие многодетные семьи, где чтят традиции и передают их из поколения в поколение, являются основой духовной силы России. В таких семьях, как семья Фоменко, растёт будущее нашей страны — ответственное, патриотичное и духовно богатое», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил всех награждённых за труд, преданность делу и верность призванию.