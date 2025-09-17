Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор назначил и. о. главы Красноярска

Указ, подписанный Михаилом Котюковым, вступает в силу с сегодняшнего дня.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края подписал указ о назначении временно исполняющего полномочия главы Красноярска. Им будет Роман Одинцов.

Напомним, вчера городской Совет депутатов принял отставку Владислава Логинова с поста главы города. Роман Одинцов будет исполнять обязанности главы города Красноярска до дня избрания нового мэра, которое пройдёт в соответствии с новым законом о местном самоуправлении.

Роман Одинцов родился во Владивостоке, в 1999 году с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал различные должности, связанные с финансами и экономической политикой, в том числе работал первым заместителем министра финансов Красноярского края (с августа 2008 года) и министром финансов Красноярского края (с весны 2010 года до лета 2013 года). Затем три года был заместителем генерального директора одного из городских предприятий. В июле 2020 года он занял пост руководителя департамента финансов в мэрии Красноярска.