Губернатор назначил и. о. главы Красноярска

Губернатор Красноярского края подписал указ о назначении временно исполняющего полномочия главы Красноярска. Им будет Роман Одинцов.
Напомним, вчера городской Совет депутатов принял отставку Владислава Логинова с поста главы города. Роман Одинцов будет исполнять обязанности главы города Красноярска до дня избрания нового мэра, которое пройдёт в соответствии с новым законом о местном самоуправлении.
Роман Одинцов родился во Владивостоке, в 1999 году с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал различные должности, связанные с финансами и экономической политикой, в том числе работал первым заместителем министра финансов Красноярского края (с августа 2008 года) и министром финансов Красноярского края (с весны 2010 года до лета 2013 года). Затем три года был заместителем генерального директора одного из городских предприятий. В июле 2020 года он занял пост руководителя департамента финансов в мэрии Красноярска.