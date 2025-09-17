Губернатор назначил и. о. главы Красноярска

Роман Одинцов родился во Владивостоке, в 1999 году с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал различные должности, связанные с финансами и экономической политикой, в том числе работал первым заместителем министра финансов Красноярского края (с августа 2008 года) и министром финансов Красноярского края (с весны 2010 года до лета 2013 года). Затем три года был заместителем генерального директора одного из городских предприятий. В июле 2020 года он занял пост руководителя департамента финансов в мэрии Красноярска.