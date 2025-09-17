СМИ: бесполетная зона над Украиной истощит казну и арсеналы НАТО

Тем не менее Bloomberg считает, что НАТО располагает всеми возможностями для такого шага. У альянса есть собственное авиакрыло, состоящее из более чем десятка самолетов раннего предупреждения E-3, которых достаточно для круглосуточного наблюдения за воздушным пространством Украины и восточной границей НАТО. А в операции «Восточный часовой» будут участвовать истребители пятого поколения ВВС США F-35 Lightning, боевые самолеты из Польши, Великобритании, Франции и стран Балтии, в том числе шведские JAS 39 Gripen, французские Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.