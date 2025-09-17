СМИ: бесполетная зона над Украиной истощит казну и арсеналы НАТО

Как пишет американское агентство Bloomberg, в 2022 году НАТО объяснила свой отказ боязнью эскалации конфликта и переходом от «прокси-войны» к прямому столкновению с Россией. Создание бесполетной зоны потребовало бы от самолетов НАТО патрулирования территории Украины и нейтрализации зенитно-ракетных комплексов С-400 в России и Белоруссии. Также самолетам НАТО пришлось бы сбивать не только российские беспилотники и ракеты, но и пилотируемые бомбардировщики и истребители.
Тем не менее Bloomberg считает, что НАТО располагает всеми возможностями для такого шага. У альянса есть собственное авиакрыло, состоящее из более чем десятка самолетов раннего предупреждения E-3, которых достаточно для круглосуточного наблюдения за воздушным пространством Украины и восточной границей НАТО. А в операции «Восточный часовой» будут участвовать истребители пятого поколения ВВС США F-35 Lightning, боевые самолеты из Польши, Великобритании, Франции и стран Балтии, в том числе шведские JAS 39 Gripen, французские Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
Однако американская газета The New York Times обращает внимание на то, что характер военных действий на Украине за последние три с половиной года изменился: стороны конфликта вместо истребителей все больше полагаются на массовое производство БПЛА дальнего радиуса действия. Технологические изменения осложнят для стран НАТО создание бесполетной зоны над Украиной, утверждает издание.
Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI*), cчитает, что Европа в одиночку не сможет остановить российские беспилотники, поскольку европейские ВВС не оснащены для устойчивого противодействия подобным угрозам.
Это подтвердила реакция НАТО на вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши: на перехват были отправлены польские и голландские истребители, которые сбивали дроны стоимостью в несколько десятков тысяч долларов за штуку ракетами стоимостью более 1 млн долларов. Если «оборонять» Украину такими темпами, то у стран НАТО, как отмечает Бронк, не хватит ни денег, ни арсеналов.
Он считает, что решением этой «проблемы» могло бы стать оснащение европейских истребителей системой Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), которая использует недорогие ракеты с лазерным наведением. Она была разработана BAE Systems для уничтожения дронов.
В заключении NYT подчеркивает, что Румыния, которая в минувшие выходные также обнаружила на своей территории неизвестные дроны, во вторник заявила, что, в отличие от Польши, не поддерживает идею создания бесполетной зоны над Украиной.
* Британский RUSI признан нежелательным в России