Премьер Туск пообещал соседней с Беларусью Польше самую большую армию Европы

Премьер Дональд Туск пообещал соседней с Беларусью Польше самую большую армию Европы. Как пишет Sputnik.by, Туск заявил, что польские власти собираются увеличить численность армии до 300 тысяч военнослужащих. В настоящее время армия Польши насчитывает 200 тысяч человек.
— Скоро польская армия будет самой большой армией на континенте, — сказал Дональд Туск.
Он также добавил, что скоро польская армия будет вооружена лучше всех.
