Премьер Туск пообещал соседней с Беларусью Польше самую большую армию Европы

Дональд Туск пообещал соседней с Беларусью Польше самую большую армию Европы.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Дональд Туск пообещал соседней с Беларусью Польше самую большую армию Европы. Как пишет Sputnik.by, Туск заявил, что польские власти собираются увеличить численность армии до 300 тысяч военнослужащих. В настоящее время армия Польши насчитывает 200 тысяч человек.

— Скоро польская армия будет самой большой армией на континенте, — сказал Дональд Туск.

Он также добавил, что скоро польская армия будет вооружена лучше всех.

Ранее мы писали о том, что камеры фиксации ГАИ в Минске стали автоматически выявлять водителей с телефоном в руках (читать далее вот тут).

