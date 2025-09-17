Премьер Туск пообещал соседней с Беларусью Польше самую большую армию Европы

Премьер Дональд Туск пообещал соседней с Беларусью Польше самую большую армию Европы. Как пишет Sputnik.by, Туск заявил, что польские власти собираются увеличить численность армии до 300 тысяч военнослужащих. В настоящее время армия Польши насчитывает 200 тысяч человек.