Шор заявил об отсутствии реакции Европы на действия Санду против СМИ

«Знает, что жители Молдовы их смотрят с интересом. И ей это не нравится. Поэтому она нашла простой выход — взять и отключить. PAS (партия “Действие и солидарность”) понимает, что все их обещания о “европейском будущем” уже не сработают. Поэтому им нужны только СМИ, которые гонят проевропейскую дичь и кланяются господам из Бухареста и Брюсселя», — добавил он.