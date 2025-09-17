Шор заявил об отсутствии реакции Европы на действия Санду против СМИ

Во вторник редакции телеканала «Первый канал в Молдове» и телеканала Canal5 сообщили, что сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в их помещениях и изъяли аппаратуру под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. По сообщению редакции телеканала, изъятое оборудование обещано вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что целью действий властей является блокировка работы оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов.
«Странно другое: такие вопиющие преступления против демократии и свободы слова Европа не замечает в упор. Впрочем, еврохозяева Санду промолчат, даже если этот озверевший режим устроит публичную казнь на центральной площади Кишинева. Им все равно, каким путем удерживать власть в своей колонии. Ведь в колониях им демократия не нужна», — сказал Шор РИА Новости.
По мнению политика, президент Санду знает, что на оппозиционных телеканалах ее «бездарную работу не похвалят и сказки про евроинтеграцию не расскажут».
«Знает, что жители Молдовы их смотрят с интересом. И ей это не нравится. Поэтому она нашла простой выход — взять и отключить. PAS (партия “Действие и солидарность”) понимает, что все их обещания о “европейском будущем” уже не сработают. Поэтому им нужны только СМИ, которые гонят проевропейскую дичь и кланяются господам из Бухареста и Брюсселя», — добавил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.