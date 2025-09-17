Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев планируют призывать на службу в армию круглый год

Если инициатива будет принята депутатами, призывные мероприятия станут проводить ежегодно с 1 января по 31 декабря.

Комитет Госдумы по обороне одобрил к первому чтению законопроект о круглогодичном призыве.

Если инициатива, внесенная председателем комитета Андреем Картаполовым и его первым замом Андреем Красовым, будет принята депутатами, призывные мероприятия станут проводить ежегодно с 1 января по 31 декабря.

В этот период призывникам предстоит проходить медосвидетельствование и психологический отбор. Также круглый год будут проводиться заседания призывных комиссий. При этом для отправки в войска сроки сохранятся: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Авторы законопроекта поясняют, что таким образом удастся равномерно распределить нагрузку на призывные пункты. Повысится и качество комплектования армии.