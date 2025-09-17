Лукашенко пригласил Моди в Минск

Он отметил, что в Беларуси индийского лидера знают как выдающегося государственного деятеля, имеющего огромный авторитет на международной арене.
«Под Вашим руководством осуществляются важные политические и социально-экономические реформы, направленные на обеспечение стабильного прогресса Индии и повышение благосостояния ее граждан», — подчеркнул Лукашенко.
Президент заявил, что ценит приверженность премьера Индии дальше укреплять отношения между Минском и Дели, и рассчитывает на продолжение контактов в различных сферах.
Белорусский лидер добавил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу с Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Тяньцзине и ждет визита в Минск индийской делегации во главе с премьером.
«Жду визит в Минск индийской делегации во главе с Вами в удобное время для обсуждения вопросов практической реализации потенциала межгосударственного взаимодействия», — говорится в поздравительной телеграмме.
Лукашенко пожелал Моди долгих лет счастливой жизни и новых достижений на благо Индии и ее народа.
В августе глава белорусского государства, направляя премьер-министру Индии поздравление с Днем независимости страны, сообщил, что рассчитывает встретиться с Моди в том числе на саммите БРИКС, который пройдет в Индии в 2026 году.
