Лукашенко пригласил Моди в Минск

МИНСК, 17 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 75-летием премьер-министра Индии Нарендру Моди, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Telegram / Пул Первого

Он отметил, что в Беларуси индийского лидера знают как выдающегося государственного деятеля, имеющего огромный авторитет на международной арене.

«Под Вашим руководством осуществляются важные политические и социально-экономические реформы, направленные на обеспечение стабильного прогресса Индии и повышение благосостояния ее граждан», — подчеркнул Лукашенко.

Президент заявил, что ценит приверженность премьера Индии дальше укреплять отношения между Минском и Дели, и рассчитывает на продолжение контактов в различных сферах.

Белорусский лидер добавил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу с Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Тяньцзине и ждет визита в Минск индийской делегации во главе с премьером.

«Жду визит в Минск индийской делегации во главе с Вами в удобное время для обсуждения вопросов практической реализации потенциала межгосударственного взаимодействия», — говорится в поздравительной телеграмме.

Лукашенко пожелал Моди долгих лет счастливой жизни и новых достижений на благо Индии и ее народа.

В августе глава белорусского государства, направляя премьер-министру Индии поздравление с Днем независимости страны, сообщил, что рассчитывает встретиться с Моди в том числе на саммите БРИКС, который пройдет в Индии в 2026 году.

