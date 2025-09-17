Глава МЧС России прибыл в Челябинск

Визит Куренкова в Челябинск следует за его рабочей встречей с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой в Екатеринбурге. На встрече обсуждались стратегические задачи по усилению пожарной безопасности и повышению квалификации спасательных служб Уральского федерального округа.