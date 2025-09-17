Глава МЧС России прибыл в Челябинск

Цель визита — оценка опытной эксплуатации новейшей робототехники, поступающей на вооружение МЧС, а также анализ и решение оперативных вопросов, возникающих в работе региональных подразделений.
В аэропорту имени И. В. Курчатова главу МЧС встретили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник регионального ГУ МЧС Юрий Буренко.
Визит Куренкова в Челябинск следует за его рабочей встречей с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой в Екатеринбурге. На встрече обсуждались стратегические задачи по усилению пожарной безопасности и повышению квалификации спасательных служб Уральского федерального округа.
Статистика демонстрирует положительную динамику: с начала пожароопасного сезона 2025 года в УрФО зафиксировано на 40% меньше природных пожаров (432 случая) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.