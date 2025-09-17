Ричмонд
Глава МЧС России прибыл в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Министр МЧС России Александр Куренков посетил Челябинск 17 сентября с инспекционной поездкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Пресс-служба МЧС России

Цель визита — оценка опытной эксплуатации новейшей робототехники, поступающей на вооружение МЧС, а также анализ и решение оперативных вопросов, возникающих в работе региональных подразделений.

говорится в сообщении

В аэропорту имени И. В. Курчатова главу МЧС встретили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник регионального ГУ МЧС Юрий Буренко.

Визит Куренкова в Челябинск следует за его рабочей встречей с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой в Екатеринбурге. На встрече обсуждались стратегические задачи по усилению пожарной безопасности и повышению квалификации спасательных служб Уральского федерального округа.

Статистика демонстрирует положительную динамику: с начала пожароопасного сезона 2025 года в УрФО зафиксировано на 40% меньше природных пожаров (432 случая) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.