Лукашенко сделал заявление о советском прошлом в Беларуси

Александр Лукашенко сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о советском прошлом в республике. Соответствующее заявление Лукашенко, как пишет БелТА, сделал в среду, 17 сентября 2025 года на встрече с идеологическим активом и экспертным сообществом, которая приурочена ко Дню народного единства.

Президент назвал себя советским человеком, однако подчеркнул, что это не означает, что он приемлет «все то, что было».

— Я как советский человек стараюсь взять все лучшее оттуда. А много хорошего было. Мы встали вровень с мировой империей. И ни один вопрос без нас не решался, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Президент Беларуси добавил, что он уверен, что в плане экономики определенный советский опыт может быть применим. В частности, это касается строительства, а также сельскохозяйственной отрасли.

Ранее мы писали о том, что в Минске работают камеры фиксации, которые автоматически ловят водителей с телефонами в руках (читать далее).

