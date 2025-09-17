США и Китай договариваются о визите Трампа в Пекин

Они уточнили, что визит Трампа в Китай планируется до или после саммита АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.
По информации газеты, Китай в первую неделю сентября направил Трампу официальное приглашение посетить страну, что обычно означает, что все стороны готовы к поездке. Один из источников издания уточнил, что на данный момент осталось согласовать лишь несколько деталей, при этом крупные противоречия решены, и в целом процесс продвигается успешно.
Как указывает газета, это будет первый визит американского лидера в КНР с 2017 года.
Итогом поездки может стать новое соглашение о закупке Китаем американской продукции, отмечает «Интерфакс». По оценкам источников, после визита Трампа в КНР Си Цзиньпин может планировать ответную поездку в США в 2026 году.