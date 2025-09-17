Ричмонд
США и Китай договариваются о визите Трампа в Пекин

Китай и США завершают переговоры об организации государственного визита президента Трампа в КНР. Он может состоятся в конце октября — середине ноября. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на информированные источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Они уточнили, что визит Трампа в Китай планируется до или после саммита АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Как сообщает South China Morning Post, Пекин направил Трампу официальное приглашение в начале сентября, что обычно указывает на полную готовность сторон к визиту.

По информации газеты, Китай в первую неделю сентября направил Трампу официальное приглашение посетить страну, что обычно означает, что все стороны готовы к поездке. Один из источников издания уточнил, что на данный момент осталось согласовать лишь несколько деталей, при этом крупные противоречия решены, и в целом процесс продвигается успешно.

Как указывает газета, это будет первый визит американского лидера в КНР с 2017 года.

Итогом поездки может стать новое соглашение о закупке Китаем американской продукции, отмечает «Интерфакс». По оценкам источников, после визита Трампа в КНР Си Цзиньпин может планировать ответную поездку в США в 2026 году.

