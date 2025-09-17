Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как Карл III и члены королевской семьи встречали Трампа в Виндзоре. Видео

Президент США Дональд Трамп в рамках государственного визита в Великобританию вместе с женой Меланией прибыл в резиденцию короля Карла III в Виндзоре. Вертолет американского лидера приземлился на лужайке у замка, первыми их с Меланией встретили принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кэтрин.

Позже они все вместе отправились к замку, где Трампа и Меланию поприветствовали британский монарх и его супруга Камилла. После этого они отправились смотреть военный парад, в котором в том числе задействуют авиацию — истребители F-35. К мероприятию присоединится премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также ожидается торжественный прием по случаю визита американского лидера.

Как отмечает Би-би-си, Трамп стал первым из американских президентов, кто посетил Британию с государственным визитом дважды. Впервые он приехал в королевство в таком статусе в 2019 году, во время первого президентского срока. Тогда Трампа принимала Елизавета II.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше