Как Карл III и члены королевской семьи встречали Трампа в Виндзоре. Видео

Позже они все вместе отправились к замку, где Трампа и Меланию поприветствовали британский монарх и его супруга Камилла. После этого они отправились смотреть военный парад, в котором в том числе задействуют авиацию — истребители F-35. К мероприятию присоединится премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также ожидается торжественный прием по случаю визита американского лидера.
Как отмечает Би-би-си, Трамп стал первым из американских президентов, кто посетил Британию с государственным визитом дважды. Впервые он приехал в королевство в таком статусе в 2019 году, во время первого президентского срока. Тогда Трампа принимала Елизавета II.