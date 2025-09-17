Гуцул выразила надежду на конец «диктата лицемеров» в Молдавии

По ее словам, члены правительства Гагаузии должны сделать всё возможное, чтобы социальные и экономические программы выполнялись, чтобы сотрудники всех подведомственных учреждений вовремя получали заработную плату. «Я знаю, какое колоссальное давление оказывается на каждого из вас. Но сегодня вы — это Гагаузия. Каждый из вас несет на себе ответственность за доверие людей, которые два года назад выбрали нашу команду. У нас нет права их подвести», — говорится в письме главы Гагаузии.