Мирзиёев: К 2030 году в Узбекистане есть все возможности искоренить абсолютную бедность

В 2025 году на улучшение инфраструктуры в махаллях, создание рабочих мест и поддержку предпринимательства будет направлено еще 400 миллионов долларов: отобраны 32 района и 328 «тяжелых» махаллей, по ним будут приняты отдельные программы развития. Одновременно в 810 махаллях реализуются проекты на 1,3 миллиарда долларов по водоснабжению, канализации, дорогам, строительству школ и детсадов. Для нуждающихся и малообеспеченных ежегодно предусматривается по 200 миллионов долларов субсидий на ипотеку.