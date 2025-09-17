Мирзиёев: К 2030 году в Узбекистане есть все возможности искоренить абсолютную бедность

В работе форума приняли участие президент Исламского банка развития, вице-президент Азиатского банка развития, первый вице-президент JICA, спецпредставитель ООН по Центральной Азии, глобальный директор Всемирного банка по вопросам сокращения бедности и около 200 международных экспертов.
Глава Узбекистана отметил, что на фоне геополитической, экономической и социальной нестабильности в мире, а также из-за последствий изменения климата темпы глобального экономического роста замедлились, что, в свою очередь, привело к увеличению числа малоимущих.
Эти реалии ставят перед государствами, международными организациями и всем мировым сообществом новые, крайне актуальные задачи.
В Узбекистане борьба с бедностью возведена в ранг государственной политики:
- в обновленной Конституции закреплено, что размеры пенсий, пособий и социальной помощи не могут быть ниже минимальных потребительских расходов;
- благодаря последовательным реформам 7,5 млн человек выведены из состояния бедности;
- в 2024 году уровень бедности в республике снизили до 8,9%;
- до конца года поставлена задача уменьшить этот показатель до 6%;
- ожидается, что доход на душу населения по итогам года достигнет $3,5 тыс.;
- сформирована модель Нового Узбекистана по сокращению бедности;
- введены адресные социальные реестры;
- в период пандемии на бесплатные лекарства и социальные выплаты направили в общей сложности $8 млрд.
Это позволило не допустить попадания 5,2 миллиона граждан в «ловушку бедности» и предотвратить экономическую рецессию.
- внедрена система работы в разрезе махалле — на самом низовом уровне;
- с каждой семьей ведут индивидуальную работу, выделяют необходимые ресурсы для наращивания доходов;
- ежегодно на благоустройство махаллей, улучшение жизни людей и развитие инфраструктуры предпринимательства направляют $2,5 млрд-$3 млрд;
- для повышения доходов сельчан на 235 тыс. гектаров сократили площади под хлопком и зерновыми, а гражданам выделили участки по 30−50 соток. Это стало важным шагом к росту доходов 800 тыс. человек.
Благодаря столь масштабным усилиям Узбекистан стремится досрочно выполнить взятое обязательство — сократить бедность вдвое к 2030 году. Более того, сегодня мы готовы определить еще более высокую планку: к 2030 году, по международным критериям, в Узбекистане есть все возможности полностью искоренить абсолютную бедность — и мы обязательно этого добьемся.
Он рассказал о реализации программы «От бедности — к процветанию», состоящей из семи приоритетов:
1. Не просто трудоустройство любой ценой, а создание устойчивых источников дохода.
В 2024 году за счет привлечения $35 млрд инвестиций открыли свыше 9 тыс. новых предприятий и создали около 300 тыс. высокодоходных рабочих мест.
Государство создает условия для бизнеса, а предприниматели, принимая на себя социальную ответственность, помогают малоимущим получить постоянную работу и доход. Только в этом году более 270 тысяч членов малообеспеченных семей получили постоянные рабочие места.
2. Качественное образование — главный «двигатель» уменьшения бедности в долгосрочной перспективе.
Дети из малообеспеченных семей будут полностью охвачены дошкольным образованием; 80 процентов их расходов на изучение иностранных языков и получение профессии будет компенсировано.
Он добавил, что за последние пять лет свыше 800 тыс. человек обучили современным профессиям и трудоустроили на высокодоходные места. Также в республике создают международные центры профподготовки с выдачей сертификатов, признаваемых за рубежом.
3. Расширение участия женщин в общественной жизни.
Студенткам предоставляют беспроцентные кредиты на обучение, создают возможность бесплатного обучения в магистратуре.
Сегодня 53 процента всех студентов — женщины; только в текущем году работу получили 1,7 миллиона женщин. На поддержку женского предпринимательства в 2024 году направлено 1,5 миллиарда долларов; в 2025 году планируется обеспечить постоянным доходом еще 2 миллиона женщин. В рамках программы «Дочери цифрового поколения» 50 тысяч девушек пройдут обучение по IT, финтеху и искусственному интеллекту.
4. Охрана здоровья как основа раскрытия человеческого потенциала.
За малоимущими семьями закрепили врачей, проводят ежегодное комплексное обследование.
Объемы гарантированной медицинской помощи будут расширены, а расходы таких семей на медуслуги сокращены вдвое — за счет бесплатных лекарств и пакетов гарантированной помощи.
5. Точечная социальная защита.
Систему полностью переформатировали: создали Национальное агентство социальной защиты, во всех городах и районах открыли центры «Инсон», предоставляющие свыше 100 видов соцуслуг по принципу «одного окна». В каждой махалле работают социальные сотрудники.
В 2024 году 2,7 миллиона граждан получили услуги и помощь. Введенные новые формы дневного ухода за нуждающимися позволили 50 тысячам трудоспособных членов семей вернуться к работе.
Для повышения качества и охвата социальных услуг запущен совместно с Всемирным банком проект на $100 млн. Реализуют отдельные программы по охвату детей с инвалидностью школьным и профессиональным образованием.
6. Инфраструктура как ключ к снижению многомерной бедности.
В 1 000 махаллей со сложными условиями, где проживает около 3,5 млн человек, идут масштабные проекты.
В 2025 году на улучшение инфраструктуры в махаллях, создание рабочих мест и поддержку предпринимательства будет направлено еще 400 миллионов долларов: отобраны 32 района и 328 «тяжелых» махаллей, по ним будут приняты отдельные программы развития. Одновременно в 810 махаллях реализуются проекты на 1,3 миллиарда долларов по водоснабжению, канализации, дорогам, строительству школ и детсадов. Для нуждающихся и малообеспеченных ежегодно предусматривается по 200 миллионов долларов субсидий на ипотеку.
7. Более 70% государственных расходов направляют на достижение Целей устойчивого развития.
Вместе с тем глобально для достижения ЦУР развивающимся странам ежегодно требуется более $4 трлн. В этих условиях возникает потребность в «новой финансовой архитектуре борьбы с бедностью» — с объективной оценкой рисков, привлечением ресурсов и повышением их эффективности.
В этой связи в 2026 году в Хиве состоится конференция с участием международных финансовых институтов, донорских организаций и партнерских государств.
На сессиях форума обсудили инновационные подходы по темам: соответствие мер рыночному спросу, возможности исламских финансов, инклюзивность бизнеса, инвестиции в человеческий капитал.
Форум завершит свою работу 18 сентября.