Комитет Госдумы поддержал проект о призыве в армию в течение календарного года

«Их (призывников. — “Газета.Ru”) никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами. Мы одновременно предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать», — добавил парламентарий.