Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования

Ранее в среду глава входящей в блок «Победа» партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что у нее прошли обыски.
«Блок “Победа” требует немедленно прекратить незаконное преследование наших соратников. Сегодня обыски прошли у лидеров и представителей партий, входящих в блок. Власти врывались и в дома наших активистов, пугали их семьи, в том числе детей», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Представители оппозиции отметили, что «партии “Действие и солидарность” уже все равно, кого превращать в мишень».
«Их действия — не просто неправомерны. Они бесчеловечны. За ними нет ни закона, ни справедливости, ни элементарного человеческого достоинства. Страх потерять контроль толкает режим на более грубые и отчаянные шаги. Репрессии и аресты стали их основной стратегией. Майя Санду действительно думает, что за такую власть кто-то будет голосовать по своей воле? Люди выметут ПДС из страны», — отмечено в заявлении.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.