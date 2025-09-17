Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования

«Их действия — не просто неправомерны. Они бесчеловечны. За ними нет ни закона, ни справедливости, ни элементарного человеческого достоинства. Страх потерять контроль толкает режим на более грубые и отчаянные шаги. Репрессии и аресты стали их основной стратегией. Майя Санду действительно думает, что за такую власть кто-то будет голосовать по своей воле? Люди выметут ПДС из страны», — отмечено в заявлении.