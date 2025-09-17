Защитники Гуцул не получили ответа на заявку на ее посещение в тюрьме

По его словам, тем не менее они поддерживают связь с Гуцул через ее местного адвоката из Молдавии, который пересказывает им новости. «Единственное, что мы знаем, что условия содержания очень не комфортные. Она проходит сейчас очень сложные времена, потому что она переживает по поводу своих детей, семьи. А также понимаете, с какими трудностями еще можно сталкиваться в такого рода учреждения. Мы очень надеемся, что скоро мы получим это разрешение, и мы начнем уже более тесно общаться с Евгенией Гуцул», — пояснил адвокат.