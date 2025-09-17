Узбекистан и ИБР примут новую Программу стратегического партнерства

Стороны отметили динамичное развитие партнерства Узбекистана и ИБР в последние годы. Совместный портфель проектов превысил $5 млрд и охватывает такие приоритетные сферы как транспорт, инфраструктура, жилищное строительство, энергетика, здравоохранение, образование. При этом более 40% инвестиций приходится на частный сектор.