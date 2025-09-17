Ричмонд
Узбекистан и ИБР примут новую Программу стратегического партнерства

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром выступил за принятие долгосрочной Программы стратегического партнерства с ИБР. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Стороны отметили динамичное развитие партнерства Узбекистана и ИБР в последние годы. Совместный портфель проектов превысил $5 млрд и охватывает такие приоритетные сферы как транспорт, инфраструктура, жилищное строительство, энергетика, здравоохранение, образование. При этом более 40% инвестиций приходится на частный сектор.

Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир подтвердил готовность ИБР всемерно поддержать меры по дальнейшему сокращению бедности в Узбекистане.

Глава государства выступил за принятие долгосрочной Программы стратегического партнерства с ИБР, предусматривающей удвоение портфеля проектов, увеличение объемов финансирования проектов инфраструктуры, социальной сферы и частного сектора.

говорится в сообщении

Особое внимание стороны уделили продвижению проектов в области раскрытия потенциала частного бизнеса, строительства современных медцентров в регионах республики, модернизации автодорог, восстановления и бетонирования ирригационных каналов и других направлениях.

Встреча прошла в рамках программы Международного форума «От бедности к процветанию» в Намангане.