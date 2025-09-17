Председатель Правительства РФ направил телеграмму губернатору Кубани. Михаил Мишустин поздравил Вениамина Кондратьева с победой на выборах главы региона.
По словам премьер-министра, от работы губернатора напрямую зависит дальнейшее развитие экономики и социальной сферы края, повышение уровня жизни людей.
«Победа на выборах стала подтверждением вашего высокого авторитета у жителей региона. Уверен, что серьезный управленческий опыт и ответственное отношение к своим обязанностям помогут вам в решении задач, которые стоят перед Краснодарским краем», — отметил Михаил Мишустин.
Председатель Правительства РФ пожелал губернатору Кубани новых успехов, здоровья и благополучия.