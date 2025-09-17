Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Правительства РФ направил телеграмму губернатору Кубани

Михаил Мишустин поздравил Вениамина Кондратьева с победой на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Правительства РФ направил телеграмму губернатору Кубани. Михаил Мишустин поздравил Вениамина Кондратьева с победой на выборах главы региона.

По словам премьер-министра, от работы губернатора напрямую зависит дальнейшее развитие экономики и социальной сферы края, повышение уровня жизни людей.

«Победа на выборах стала подтверждением вашего высокого авторитета у жителей региона. Уверен, что серьезный управленческий опыт и ответственное отношение к своим обязанностям помогут вам в решении задач, которые стоят перед Краснодарским краем», — отметил Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ пожелал губернатору Кубани новых успехов, здоровья и благополучия.