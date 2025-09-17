На изучение дела Гуцул из 67 томов дали очень короткий срок, заявил адвокат

«Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека, потому что нам дали очень короткий срок в две недели, чтобы в здании суда был проведен анализ дела. Нужно заметить, что это дело состоит из 67 томов, что является более 60 тысяч страниц. На работу над этим делом нам дали всего две недели и то только в здании суда, нельзя было выходить, нам даже не дали копию на флешке», — сказал Жюлье.
Адвокат отметил, что защитой было предоставлено 200 свидетелей. «Но нам разрешили предоставить только 20 свидетелей. Любые запросы заканчивались отказами. Не допускались никакие действия. И поэтому мы понимаем, что здесь очевидно нарушение фундаментальных прав человека», — пояснил он.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.