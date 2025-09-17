На изучение дела Гуцул из 67 томов дали очень короткий срок, заявил адвокат

«Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека, потому что нам дали очень короткий срок в две недели, чтобы в здании суда был проведен анализ дела. Нужно заметить, что это дело состоит из 67 томов, что является более 60 тысяч страниц. На работу над этим делом нам дали всего две недели и то только в здании суда, нельзя было выходить, нам даже не дали копию на флешке», — сказал Жюлье.