МИД Белоруссии ожидает восстановления приграничного движения с Польшей

Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу «интересами безопасности», пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не известно. На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.