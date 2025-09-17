Ричмонд
МИД Белоруссии ожидает восстановления приграничного движения с Польшей

МИНСК, 17 сен — РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что предоставление 1453 польским грузовикам 10-дневной отсрочки для беспрепятственного выезда из республики является экстраординарной мерой, и ожидает от Польши восстановления нормального приграничного взаимодействия.

Источник: © РИА Новости

«Мы ожидаем, что Польша проявит готовность к разумным и взвешенным решениям, которые будут способствовать восстановлению нормального приграничного взаимодействия. По истечении указанного срока Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в полном объеме», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу «интересами безопасности», пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не известно. На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.

