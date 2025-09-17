Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии

«Вопрос, почему это происходит? А потому что такого рода действия могут происходить только в диктаторском режиме. Но поскольку мы знаем, что Майя Санду (президент Молдавии — ред.) была выбрана для того, чтобы она следовала демократическому процессу, вопрос остается такой же тогда. Почему тогда получается так, что госпожа Гуцул все еще находится в заключении? Возможно, есть проблемы и в системе правосудия, и тогда нам надо глубже покопаться в этой системе. Возможно, есть эти систематические нарушения, которые нужно отследить», — сказал Жюлье.