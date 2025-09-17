Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
«Вопрос, почему это происходит? А потому что такого рода действия могут происходить только в диктаторском режиме. Но поскольку мы знаем, что Майя Санду (президент Молдавии — ред.) была выбрана для того, чтобы она следовала демократическому процессу, вопрос остается такой же тогда. Почему тогда получается так, что госпожа Гуцул все еще находится в заключении? Возможно, есть проблемы и в системе правосудия, и тогда нам надо глубже покопаться в этой системе. Возможно, есть эти систематические нарушения, которые нужно отследить», — сказал Жюлье.
Он отметил, что иностранные адвокаты склонны верить, что Гуцул «намеренно нейтрализовали и отстранили».
«Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека. Потому что выборы прошли в Гагаузии, она — представитель автономного территориального образования, она была выбрана, выборы были валидированы ЦИК. Поэтому пока что мы можем отслеживать только явные нарушения», — подчеркнул адвокат.