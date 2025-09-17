Защита Гуцул собирает доказательства нарушения ее прав

«Мы будем и дальше сотрудничать с местными коллегами из Республики Молдова для того, чтобы предоставить все необходимые доказательства. Мы уже их собираем. У нас есть отчеты экспертов, которые мы также предоставим в суд. Мы будем предоставлять абсолютно каждое малейшее доказательство нарушений конституционных прав, доказательства, что было преднамеренное превышение полномочий, и то, что это демонстрирует, что это прямые атаки на демократию и на принципы демократии. И мы сейчас, к сожалению, видим, что эти атаки происходят с именем власти», — сказал Жюлье.