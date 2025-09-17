Лукашенко пригласил премьер-министра Индии Моди в Минск

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Моди знают как выдающегося госдеятеля, который мобилизует все силы в целях развития Индии. Белорусский президент также подчеркнул, что высоко ценит приверженность Моди к дальнейшему укреплению двусторонних белорусско-индийских отношений, которые основаны на доверии, дружбе и общих интересах.