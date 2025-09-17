Лукашенко пригласил премьер-министра Индии Моди в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил, как проинформировала его пресс-служба, премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Моди знают как выдающегося госдеятеля, который мобилизует все силы в целях развития Индии. Белорусский президент также подчеркнул, что высоко ценит приверженность Моди к дальнейшему укреплению двусторонних белорусско-индийских отношений, которые основаны на доверии, дружбе и общих интересах.
— Жду визит в Минск индийской делегации во главе с Вами в удобное время для обсуждения вопросов практической реализации потенциала межгосударственного взаимодействия, — говорится в тексте поздравления.
Лукашенко пожелал Моди новых достижений на благо Индии и долгих лет счастливой жизни.
