Foreign Policy: Зеленский и его окружение потеряли связь с действительностью

Издание сетует, что в стране слишком мягкие правила призыва, и считает, что обязательная военная служба должна начинаться с 18 лет. Как предполагает FP, теперь Украину массово начнут покидать мужчины от 18 до 22 лет и к 2027 году нехватка новобранцев в вооруженных силах станет еще острее. Кроме того, массовый отток молодых мужчин грозит Украине серьезными демографическими проблемами по окончании конфликта с Россией.