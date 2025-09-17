Foreign Policy: Зеленский и его окружение потеряли связь с действительностью

Военные реформы
За последний месяц правительство Украины приняло шаги для снижения напряженной ситуации в вооруженных силах. Первый шаг — это введение драконовских наказаний за неподчинение в армии и, в частности, ужесточение ответственности за самовольное оставление части и дезертирство, пишет FP. Эту меру поддержали Министерство обороны Украины и партия Зеленского «Слуга народа», обращает внимание журнал.
Однако в начале сентября украинцы вышли на массовые протесты против этого законопроекта, после чего парламентский комитет изъял из него положение о том, что призывникам запрещено самовольно покидать свои посты.
Второй шаг — закон о выезде молодых мужчин из страны (с конца августа украинским мужчинам в возрасте до 22 лет разрешено выезжать за границу). В администрации Зеленского рассчитывали, что эта мера будет встречена обществом с облегчением, однако она вызвала беспокойство.
Издание сетует, что в стране слишком мягкие правила призыва, и считает, что обязательная военная служба должна начинаться с 18 лет. Как предполагает FP, теперь Украину массово начнут покидать мужчины от 18 до 22 лет и к 2027 году нехватка новобранцев в вооруженных силах станет еще острее. Кроме того, массовый отток молодых мужчин грозит Украине серьезными демографическими проблемами по окончании конфликта с Россией.
Команда Зеленского надеялась за счет этой меры завоевать расположение молодых украинцев и остановить отток подростков в возрасте до 18 лет, которых, согласно FP, родители массово отправляли за границу, чтобы они не оказались «в ловушке» на Украине по достижении 18 лет. Однако теперь, по некоторым оценкам, Украину покинет около 15% мужчин возрастной группы от 18 до 22 лет.
Политические ошибки
Первым просчетом, по мнению FP, стало то, что Зеленский прибыл в Белый дом 28 февраля, не догадываясь, что ему уготована роль «мальчика для битья». Второй серьезной ошибкой стало то, что 22 июля партия «Слуга народа» поспешно протолкнула поправку, направленную на ограничение деятельности украинских антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Издание напоминает, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, а повсеместное взяточничество не только подрывает репутацию страны, но и препятствует ее военным усилиям. К тому же этот шаг серьезно ударил по популярности Зеленского, добавляет FP.
Тем не менее в статье отмечается, что Зеленский все еще пользуется поддержкой примерно двух третей жителей Украины на фоне высокого недоверия к местным политическим партиям и парламенту. Как считает FP, в сложившейся ситуации главе Украины следовало бы поменять ближайших советников, которые не понимают настроений в обществе и способны его «потопить».