В Госдуме оценили реальность угрозы ядерного Армагеддона

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что президент Токаев, говоря о ядерном Армагеддоне, провел параллель между ситуацией в мире десятилетия назад и в настоящем времени. Парламентарий согласился с мнением казахстанского лидера. «Сейчас действительно ситуация в мире очень напряженная, но это в сравнении с прошлыми периодами — мое мнение. Дипломатия победит», — выразил уверенность депутат.