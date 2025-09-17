Ричмонд
В Госдуме оценили реальность угрозы ядерного Армагеддона

Переход мировых конфликтов в ядерную войну маловероятен, так как все стороны потенциальных конфликтов осознают последствия и будут стараться разрешать споры с помощью дипломатии. Так прокомментировал прогноз президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о возможном «ядерном Армагеддоне» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее казахстанский лидер заявил о повышенном риске ядерной войны из-за того, что страны не стремятся к сотрудничеству и не доверяют друг другу, пишет «Лента.ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что президент Токаев, говоря о ядерном Армагеддоне, провел параллель между ситуацией в мире десятилетия назад и в настоящем времени. Парламентарий согласился с мнением казахстанского лидера. «Сейчас действительно ситуация в мире очень напряженная, но это в сравнении с прошлыми периодами — мое мнение. Дипломатия победит», — выразил уверенность депутат.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил опасение, что реализация инициативы Польши по введению над Украиной бесполетной зоны может стать причиной роста конфронтации и даже привести к началу третьей мировой войны.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также раскритиковал предложение польских политиков и заявил, что введение бесполетной зоны будет интерпретировано как объявление войны со стороны Североатлантического альянса.