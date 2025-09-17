Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и Путиным без условий

«Допустим, мы приглашаем Зеленского в Нью-Дели или в Шанхай, он туда прилетает, а что с ним там обсуждать? Украинская сторона не готова идти ни на какие уступки ни в территориальном вопросе, ни в вопросе мирного урегулирования, ни в вопросе членства Украины в НАТО или ЕС, ни в вопросе ограничения военных возможностей или размещения военных баз других государств на своей территории. Все, что требует Зеленский, — это просто немедленное прекращение огня, а это не нужно уже российской стороне», — пояснил Безпалько.