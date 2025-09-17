Ричмонд
Путин поручил правительству и администрации подготовить новую прямую линию

Российский лидер Владимир Путин 17 сентября поручил правительству РФ и администрации президента (АП) подготовить новую прямую линию.

Источник: Reuters

«С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию [президента] и коллег из правительства РФ провести подготовку к очередной прямой линии», — сказал он в рамках совещания с членами правительства.

Путин добавил, что формат прямой линии не теряет свою актуальность и важность на протяжении многих лет. По его словам, проект рассчитан на получение живой обратной связи от граждан страны, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы и пути решения запросов россиян.

«Думаю, что никто не будет спорить с тем, что такая работа является полезной, востребованной и своевременной», — заключил президент.

Новость дополняется